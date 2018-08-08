ПАОК – "Спартак". Ковтун не верит в красно-белых

Бывший защитник "Спартака" Юрий Ковтун дал прогноз на исход первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и красно-белыми. Встреча состоится сегодня, 8 августа, в Салониках.

– На тренерском штабе "Спартака" сейчас большая ответственность – необходимо выходить в основной турнир Лиги чемпионов, и результат гостевой встречи с ПАОК очень важен, – говорит Ковтун. – В любом выездном матче игра выстраивается так, чтобы обезопасить свои ворота. Дома греки действуют агрессивно и забивают довольно много. Но я не думаю, что москвичи уйдут в глухую оборону, это не их стиль. Пойдет борьба за инициативу. Кто лучше использует моменты, тот и победит.

Кроме того, нашим футболистам придется приспособиться к тому, что местные болельщики ведут себя на трибунах очень активно. К этому шумовому эффекту тоже необходимо адаптироваться.

– Каким станет итог встречи?

– Если у "Спартака" получится открыть счет, то соперник может раскрыться, чем нужно воспользоваться. А если первыми забьют хозяева, придется сложнее. Но крупного результата не жду. Мне кажется, что все может закончиться 2:1 в пользу ПАОК. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)