23:11 | Футбол — Лига чемпионов

ПАОК – "Спартак" - 3:2. Мостовой назвал пенальти в ворота греков спорным


Бывший полузащитник сборной России и "Спартака"  Александр Мостовой подвел итог первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и красно-белыми (3:2).

- Увидел то, что и ожидал - за счет своего поля ПАОК показал характер, отыгрался, а затем победил, - сказал Мостовой. - Но я остаюсь при своем мнении - шансы по-прежнему 50 на 50, "Спартак" в ответной встрече при поддержке своих болельщиков способен обеспечить нужный результат.

- Что скажете об ошибке вратаря Максименко, из-за которой греки забили решающий мяч?

- Он молодой парень, такое случается. Но я еще раз повторю, что ничего не поменялось, шансы пройти дальше остались и у тех, и у других.

- Промес разочаровал?

- Голландец не забил довольно спорный пенальти, в нашем чемпионате Квинси выглядит нормально, а вот в Европе… Многие же спрашивают: почему Промес не уезжает? Поэтому, наверное, и не спешит никуда, что понимает - там с него будет другой спрос. (Никита АРМАНД)

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