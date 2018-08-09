ПАОК сделал заявление по поводу нападения фанатов на журналистов

Пресс-служба ПАОК прокомментировала инцидент между фанатами клуба и российскими журналистами, который произошел перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2).

Ранее сообщалось, что у входа в пресс-центр группа российских журналистов была атакована болельщиками ПАОК.

- Информация, широко распространенная в российских СМИ, похоже, не соответствует той, которую передала нам греческая полиция, - сообщили "СЭ" в пресс-службе ПАОК. - Наши усилия состояли в том, чтобы проявить уважение и гостеприимство для наших гостей из России, хорошо работать с нашими коллегами из Москвы и организовать футбольный праздник.

Сообщалось только об одном незначительном инциденте, который начался за пределами стадиона, когда человек в майке "Спартака", предположительно журналист, показал фанатам ПАОК жест. В помещении для прессы нашим гостям были предоставлены высокие стандарты гостеприимства и безопасности.

Удивительно было читать после матча совершенно неподтвержденные обвинения, которые портят имидж великой футбольной игры. Уверен, что официальные лица "Спартака" подтвердят наше хорошее сотрудничество, которое мы установили за последние два дня по всем аспектам.

Ранее в сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов. (Игорь НОВИКОВ)