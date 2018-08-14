14:23 | Футбол — Лига чемпионов

ПАОК реализовал 59 билетов на гостевой сектор матча со "Спартаком"


ПАОК реализовал 59 билетов на гостевой сектор стадиона "Открытие Арена", на котором команда проведет ответный матч Лиги чемпионов со "Спартаком". По словам коммерческого директора красно-белых Александра Атаманенко, ожидаются полные домашние трибуны.

- На данном матче ожидаем полные домашние трибуны стадиона, до 40 тыс. человек, - цитирует ТАСС Атаманенко. - На сектор болельщиков гостей, по информации от ПАОКа, продано 59 билетов, плюс около 50 VIP-болельщиков и спонсоров клуба-гостя разместятся в премиум-зонах арены. "Спартак" совместно со службами стадиона и полицией всегда уделяет максимальное внимание обеспечению безопасности на всех матчах, и эта игра не является исключением.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)

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http://tass.ru/sport/5455788

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