ПАОК уступил "Бенфике" (1:4) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Это поражение не позволило грекам выйти в групповой турнир.

ПАОК проиграл на своем поле впервые за 15 месяцев. 31 мая 2017 года клуб из Салоников потерпел поражение от "Панатинаикоса" (2:3). В эту статистику не входят игры против АЕК и "Олимпиакоса", в которых ПАОК было присуждено поражение со счетом 0:3 из-за беспорядков.

Кроме того, ПАОК впервые не выиграл на своем поле под руководством Рэзвана Луческу. Он возглавил команду 11 августа 2017 года и одержал с ней 21 победу в Салониках.