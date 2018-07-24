ПАОК обыграл "Базель" в Лиге чемпионов. Победитель противостояния выходит на "Спартак"

ПАОК обыграл "Базель" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:1. В составе швейцарского клуба 90 минут отыграл капитан команды, экс-защитник "Спартака" Марек Сухи. За ПАОК также полный матч провел бывший хавбек "Терека" и "Зенита" Маурисиу.
Победитель двухматчевого противостояния встретится в третьем раунде со "Спартаком".
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Первый матч
ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария) - 2:1 (1:0)
Голы: Каньяс, 32 (1:0). Прийович, 80 (2:0). Айети, 82 (2:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-2/
- Ахмат (футбол)
- Марек Сухи
- Маурисиу Жозе да Силвейра
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