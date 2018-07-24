ПАОК обыграл "Базель" в Лиге чемпионов. Победитель противостояния выходит на "Спартак"

ПАОК обыграл "Базель" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:1. В составе швейцарского клуба 90 минут отыграл капитан команды, экс-защитник "Спартака" Марек Сухи. За ПАОК также полный матч провел бывший хавбек "Терека" и "Зенита" Маурисиу.

Победитель двухматчевого противостояния встретится в третьем раунде со "Спартаком".

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Первый матч

ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария) - 2:1 (1:0)

Голы: Каньяс, 32 (1:0). Прийович, 80 (2:0). Айети, 82 (2:1).