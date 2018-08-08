21:17 | Футбол — Лига чемпионов

ПАОК обвинил российского журналиста в провокации


ПАОК обвинил российского журналиста в провокации греческих болельщиков во время матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака".

- Небольшой эпизод имел место, когда российский журналист, проходящий мимо фанатов, ответил им с помощью жеста. Были приняты необходимые меры безопасности, и конфликт закончился, - сообщает официальный Твиттер ПАОК

 

ПАОК - Спартак М

 

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