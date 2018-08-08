ПАОК обвинил российского журналиста в провокации греческих болельщиков во время матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака".
- Небольшой эпизод имел место, когда российский журналист, проходящий мимо фанатов, ответил им с помощью жеста. Были приняты необходимые меры безопасности, и конфликт закончился, - сообщает официальный Твиттер ПАОК.
Minor episode took place when russian journalist passing through gathered fans replied a gesture. Immediate security measurements were taken and episode ended– PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 8 августа 2018 г.