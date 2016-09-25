Пабло Сабалета: "Не нужно думать о поражении "Селтика" от "Барселоны" со счетом 0:7"

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета считает, что его команде нельзя недооценивать "Селтик", с которым "горожане" встретятся во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. В 1-м туре шотландцы проиграли "Барселоне" со счетом 0:7.

– Люди говорят, что "Селтик" – слабейшая команда в группе, но мы знаем, что будет сложно, поскольку дома эта команда сильна, – цитирует The Mirror Сабалету. – Атмосфера в Глазго всегда невероятная. Нам нужно хорошо подготовиться и убедиться, что мы покажем лучший футбол. Не будем думать о поражении "Селтика" от "Барселоны". На "Камп Ноу" всем приходится тяжело. А плохие дни бывают у каждой команды.