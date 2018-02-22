Отличный гол Фреда со штрафного принес "Шахтеру" волевую победу над "Ромой"

Донецкпй "Шахтер" переиграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Гости открыли счет в конце первого периода, а в начале второй половины Факундо Феррейра с шикарной передачи Ярослава Ракицкого сравнял счет. Победный гол забил Фред, мастерски реализовав штрафной удар.
Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) - 2:1 (0:1)
Голы: Дженгиз Ундер, 41 (0:1). Феррейра, 52 (1:1). Фред, 71 (2:1).
"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов (Ордец, 45+3), Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90+2), Феррейра.
"Рома": Алиссон, Флоренци (Бруну Перес, 71), Манолас, Фасио, Коларов, Дженгиз Ундер (Жерсон, 72), Де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Перотти, Джеко.
Предупреждения: Феррейра, 80. Тайсон, 90+1. Перотти, 90+1.
Судья: Коллам (Шотландия).
21 февраля. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".
Fred. 🎯 pic.twitter.com/NDCML9Kcoj– Futebol Na Rede (@FutNaRede_) 21 февраля 2018 г.
Два суперсэйва Алиссона в матче с "Шахтером". Видео //
Фото дня. Харьковская неделя моды от "Ромы"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/
Helicopter
В хоккей играли? в конце первого периода.....
09:43
Бармалей3000
Молодцы, Донецк Удачи!!!
09:27
antonyblueeye
Если бы не пороли, выиграли бы 5:1 и спокойно бы ехали в Рим.
00:56
brasil4136
Классная игра Шахтера во втором тайме,и конечно игра Алиссона супер,если бы не он все бы решилось в Харькове. А горняки браво!!!
00:50
redgy
Матч интересный! Первый тайм за Ромой, второй за Шахтером, должны были побеждать крупнее. Жаль наши так не умеют).
00:43