00:38 | Футбол — Лига чемпионов

Отличный гол Фреда со штрафного принес "Шахтеру" волевую победу над "Ромой"

5

Донецкпй "Шахтер" переиграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Гости открыли счет в конце первого периода, а в начале второй половины Факундо Феррейра с шикарной передачи Ярослава Ракицкого сравнял счет. Победный гол забил Фред, мастерски реализовав штрафной удар.

Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала 

"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) - 2:1 (0:1)

Голы: Дженгиз Ундер, 41 (0:1). Феррейра, 52 (1:1). Фред, 71 (2:1). 

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов (Ордец, 45+3), Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90+2), Феррейра.

"Рома": Алиссон, Флоренци (Бруну Перес, 71), Манолас, Фасио, Коларов, Дженгиз Ундер (Жерсон, 72), Де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Перотти, Джеко.

Предупреждения: Феррейра, 80. Тайсон, 90+1. Перотти, 90+1. 

Судья: Коллам (Шотландия).

21 февраля. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

Два суперсэйва Алиссона в матче с "Шахтером". Видео //
Фото дня. Харьковская неделя моды от "Ромы"

Шахтер Д - Рома

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Helicopter

В хоккей играли? в конце первого периода.....

09:43

Бармалей3000

Молодцы, Донецк Удачи!!!

09:27

antonyblueeye

Если бы не пороли, выиграли бы 5:1 и спокойно бы ехали в Рим.

00:56

brasil4136

Классная игра Шахтера во втором тайме,и конечно игра Алиссона супер,если бы не он все бы решилось в Харькове. А горняки браво!!!

00:50

redgy

Матч интересный! Первый тайм за Ромой, второй за Шахтером, должны были побеждать крупнее. Жаль наши так не умеют).

00:43

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!