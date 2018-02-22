Отличный гол Фреда со штрафного принес "Шахтеру" волевую победу над "Ромой"

Донецкпй "Шахтер" переиграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Гости открыли счет в конце первого периода, а в начале второй половины Факундо Феррейра с шикарной передачи Ярослава Ракицкого сравнял счет. Победный гол забил Фред, мастерски реализовав штрафной удар.

Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) - 2:1 (0:1)

Голы: Дженгиз Ундер, 41 (0:1). Феррейра, 52 (1:1). Фред, 71 (2:1).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов (Ордец, 45+3), Ракицкий, Исмаили, Марлос, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард (Коваленко, 90+2), Феррейра.

"Рома": Алиссон, Флоренци (Бруну Перес, 71), Манолас, Фасио, Коларов, Дженгиз Ундер (Жерсон, 72), Де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Перотти, Джеко.

Предупреждения: Феррейра, 80. Тайсон, 90+1. Перотти, 90+1.

Судья: Коллам (Шотландия).

21 февраля. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

Два суперсэйва Алиссона в матче с "Шахтером". Видео //

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