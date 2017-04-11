Отец игрока "Боруссии": "Возле клубного автобуса произошло три взрыва"

Отец полузащитника дортмундской "Боруссии" Микеля Мерино сообщил, что перед выездом команды на первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" у клубного автобуса прогремело три взрыва. Ранее сообщалось, что во время инцидента пострадал защитник команды Марк Бартра. Встреча была перенесена на среду.

– Сын был на пути к автобусу, и он просто в шоке от случившегося, – цитирует Marca отца Мерино. – После первого взрыва в автобусе вылетели стекла, осколки попали в руку Бартре, который пострадал больше остальных. Еще два взрыва прогремели позади автобуса.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности