12:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Основной вратарь "Монако" вернулся в строй перед игрой с "Тоттенхэмом"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим огласил заявку на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Как сообщает официальный сайт клуба, голкипер Даниэль Субашич, пропустивший поединок 4-го тура чемпионата Франции против "Лилля" (4:1), вернулся в строй. Также на игру в Лондон отправятся полузащитник Тома Лемар​ и нападающий Гвидо Каррильо, не игравшие в последних матчах из-за проблем со здоровьем. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени.

Полностью состав "Монако", который отправится на игру с "Тоттенхэмом", выглядит следующим образом: Субашич, Де Санктис, Си – Жемерсон, Сидибе, Раджи, Глик, Диалло, Туре – Фабинью, Дирар, Моутинью, Силва, Бакайоко, Траоре, Боскилиа, Лемар – Фалькао, Каррильо, Жермен, Жан.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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