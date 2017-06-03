Организаторы финала Лиги чемпионов закрыли крышу стадиона "Миллениум" в Кардиффе, где состоится матч между "Ювентусом" и "Реалом". Напомним, что решение закрыть крышу принято из соображений безопасности. УЕФА опасается оснащенных взрывчаткой дронов, которые могут быть использованы террористами.
The roof is closed. The scene is set. #UCLfinal pic.twitter.com/silKm1MMRm– Champions League (@ChampionsLeague) 3 июня 2017 г.
Финал "Ювентус" - "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
баламошка
А как теперь боги и Ибрагимович матч с небес смотреть будут?!
19:52
serenky25
?????Звездные войны. Новый эпизод.?????
19:43