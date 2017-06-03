Организаторы финала Лиги чемпионов закрыли крышу стадиона "Миллениум" в Кардиффе, где состоится матч между "Ювентусом" и "Реалом". Напомним, что решение закрыть крышу принято из соображений безопасности. УЕФА опасается оснащенных взрывчаткой дронов, которые могут быть использованы террористами.

Финал "Ювентус" - "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.