19:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Организаторы финала Лиги чемпионов закрыли крышу стадиона

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Организаторы финала Лиги чемпионов закрыли крышу стадиона "Миллениум" в Кардиффе, где состоится матч между "Ювентусом" и "Реалом". Напомним, что решение закрыть крышу принято из соображений безопасности. УЕФА опасается оснащенных взрывчаткой дронов, которые могут быть использованы террористами.

Финал "Ювентус" - "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

А как теперь боги и Ибрагимович матч с небес смотреть будут?!

19:52

serenky25

?????Звездные войны. Новый эпизод.?????

19:43