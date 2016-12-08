Определились все участники 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

По итогам матче й 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, которые завершились в ночь на четверг по московскому времени, стали известны все участники плей-офф. Ими стали "Арсенал" (Англия), "ПСЖ" (Франция), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Монако", "Байер" (Германия), "Боруссия" Д (Германия), "Реал" (Испания), "Лестер" (Англия), "Порту" (Португалия), "Ювентус" (Италия) и "Севилья" (Испания). Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в Ньоне.
Третьи места в группах, дающие право на участие в плей-офф Лиги Европы, заняли "Лудогорец" (Болгария), "Бешикташ" (Турция), "Боруссия" М (Германия), "РОСТОВ" (Россия), "Тоттенхэм" (Англия), "Легия" (Польша), "Копенгаген" (Дания) и "Лион" (Франция).
Бен Ричардс
Ну вот, теперь когда разогрев прошел и остались действительно сильнейшие собственно и начинается Лига Чемпионов.
03:09
баламошка
А где ЦСКА?
02:59