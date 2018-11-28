01:28 | Футбол — Лига чемпионов

Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

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После первого игрового дня 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов определились восемь участников плей-офф турнира (из 16): "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), "Ювентус" (Италия") и "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Напомним, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. ЦСКА проиграл "Виктории" и потерял шансы на плей-офф, а ранее шансы потерял "Локомотив", проигравший четыре матча из четырех. 

Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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