Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

После первого игрового дня 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов определились восемь участников плей-офф турнира (из 16): "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Манчестер Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), "Ювентус" (Италия") и "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Напомним, российские клубы третий год подряд не сумели выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. ЦСКА проиграл "Виктории" и потерял шансы на плей-офф, а ранее шансы потерял "Локомотив", проигравший четыре матча из четырех.

Лига чемпионов: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам