Определились 8 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам очередного игрового дня Лиги чемпионов определились еще два участника 1/8 финала.

В рамках 5-го тура группе C "Челси" разгромил "Карабах" (4:0) и пробился в плей-офф. В группе D "Барселона" сыграла вничью с "Ювентусом" (0:0) и обеспечила себе первое место в группе.

По итогам 4-го тура в 1/8 финала вышли "ПСЖ", "Бавария" (оба - группа B), "Манчестер Сити"(группа F) и "Тоттенхэм" (группа H). Во вторник 21 ноября, в первый игровой день 5-го тура, к ним добавились "Бешикташ" (группа G) и "Реал" (группа H).

Примечательно, что ни одна команда не обеспечила себе место в плей-офф только в группах с российскими клубами. В группе A на место в двойке лучших претендуют "Манчестер Юнайтед", "Базель" и ЦСКА, а в группе E - "Ливерпуль", "Севилья" и "Спартак".

Оставшиеся восемь клубов, попадающих в плей-офф, будут определены по итогам 6-го тура, который пройдет 5-6 декабря.

Турнирная таблица - здесь