Оливер Торрес: "Было важно победить в Москве"

Полузащитник "Порту" Оливер Торрес после матча с "Локомотивом" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (3:1) отметил важность победы в Москве.

- Я каждый день работаю, чтобы меня выпускали на поле, - цитирует пресс-служба УЕФА Торреса. - Чувства просто великолепные. Было важно победить здесь. Мы контролировали ход игры, но "Локомотив" опасно контратаковал. И все же нам удалось сохранить концентрацию до самого конца. Мы провели очень хороший матч.