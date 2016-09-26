Оливер Кан: "У "Боруссии" есть отличный шанс обыграть "Реал"

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Реалом" назвал хозяев поля фаворитами встречи. Также немец похвалил за работу в "Королевском клубе" главного тренера команды Зинедина Зидана.

– "Реалу" по-прежнему нужно время для осознания победы в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, – цитирует Bild Кана. – Считаю, что "Боруссия" является фаворитом этой встречи. У дормундцев есть отличный шанс обыграть "Реал".

Я знаю, как в мадридском клубе складываются дела. Зидан проделывает отличную работу с игроками мирового класса. Зинедин – отличный пример того, как бывший футболист становится тренером. Он по-прежнему учится и растет на этой позиции. Однако нужно помнить, что отличный футболист не всегда становится отличным тренером.