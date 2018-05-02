06:55 | Футбол — Лига чемпионов

Оливер Кан - об ошибке Ульрайха: "Со мной тоже случалось такое"

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Знаменитый немецкий вратарь Оливер Кан поддержал голкипера "Баварии" Свена Ульрайха, который допустил ошибку в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2). По словам легендарного игрока, такое случается со многими вратарями.

- Очевидно, что в том моменте у Ульрайха было две мысли одновременно - зафиксировать мяч и отбить, - сказал Кан в эфире телеканала ZDF. - Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с "Реалом" (штрафной удар Роберто Карлоса. - Прим. "СЭ"). После такого ты не хочешь просыпаться на следующий день.

Ульрайх капут. Самые страшные ляпы немецких голкиперов

Реал - Бавария
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Доктор со стажем

Тут вина защитника не 50 а все 90%, он что не знал, что в руки по новым правилам вратарю при передаче от своего игрока мяч брать нельзя?! Нас в ДЮСШ учили-передача вдоль поля низом на своей половине и назад вратарю - не делается!!

08:31

grigmakarov

Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

08:31

kafk

так тут 50% ошибки можно на защитника перевести , он отдал так что чуть ли на выход 1 на 1 получился !!! такие пасы обычно крайние дают своим нападающим , поэтому интуитивно в такой ситуации вратарь берет руками предотвращая гол , а тут свой дал - сработал инстинкт , начал падать потом понял что руками брать нельзя!!!! Вина защитника не меньше но о нем молчат !!

08:26

marinefedotovt

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08:18

Igrok Igorek

Вспомните "супер-вратаря" Нойера - тому и не такие плюхи закатывали)))

07:43

Albertozi

А почему две мысли??потому что не следил за игрой и небыл готов обыгрывать Реал,слабый еще!а первый гол??что за позиция при подаче??

07:24

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