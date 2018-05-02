Оливер Кан - об ошибке Ульрайха: "Со мной тоже случалось такое"

Знаменитый немецкий вратарь Оливер Кан поддержал голкипера "Баварии" Свена Ульрайха, который допустил ошибку в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2). По словам легендарного игрока, такое случается со многими вратарями.

- Очевидно, что в том моменте у Ульрайха было две мысли одновременно - зафиксировать мяч и отбить, - сказал Кан в эфире телеканала ZDF. - Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с "Реалом" (штрафной удар Роберто Карлоса. - Прим. "СЭ"). После такого ты не хочешь просыпаться на следующий день.

Ульрайх капут. Самые страшные ляпы немецких голкиперов