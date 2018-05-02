Оливер Кан - об ошибке Ульрайха: "Со мной тоже случалось такое"

Знаменитый немецкий вратарь Оливер Кан поддержал голкипера "Баварии" Свена Ульрайха, который допустил ошибку в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2). По словам легендарного игрока, такое случается со многими вратарями.
- Очевидно, что в том моменте у Ульрайха было две мысли одновременно - зафиксировать мяч и отбить, - сказал Кан в эфире телеканала ZDF. - Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с "Реалом" (штрафной удар Роберто Карлоса. - Прим. "СЭ"). После такого ты не хочешь просыпаться на следующий день.
Доктор со стажем
Тут вина защитника не 50 а все 90%, он что не знал, что в руки по новым правилам вратарю при передаче от своего игрока мяч брать нельзя?! Нас в ДЮСШ учили-передача вдоль поля низом на своей половине и назад вратарю - не делается!!
08:31
grigmakarov
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog
08:31
kafk
так тут 50% ошибки можно на защитника перевести , он отдал так что чуть ли на выход 1 на 1 получился !!! такие пасы обычно крайние дают своим нападающим , поэтому интуитивно в такой ситуации вратарь берет руками предотвращая гол , а тут свой дал - сработал инстинкт , начал падать потом понял что руками брать нельзя!!!! Вина защитника не меньше но о нем молчат !!
08:26
marinefedotovt
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08:18
Igrok Igorek
Вспомните "супер-вратаря" Нойера - тому и не такие плюхи закатывали)))
07:43
Albertozi
А почему две мысли??потому что не следил за игрой и небыл готов обыгрывать Реал,слабый еще!а первый гол??что за позиция при подаче??
07:24