Оливье Жиру: "Ничья с "ПСЖ" на выезде - хороший результат для "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру остался доволен ничьей с "ПСЖ" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (1:1). Также он выразил сожаление по поводу своего удаления, так как уверен, что не заслуживал красной карточки.

- Одно очко на "Парк де Пренс" - это хорошо, учитывая сценарий матча и моменты у "ПСЖ" в конце игры, - цитирует L'Equipe Жиру. - Не было ничего удивительного, если бы выиграли парижане. Это был бы идеальный сценарий для них, так как они очень быстро забили. Но им не хватает эффективности в завершении атак. "Арсенал" же всегда верит в свои силы, и здорово, что мы были вознаграждены за это. Я не видел статистику, но мне кажется, что у нас владение мячом было больше в первом тайме. Выход на поле со скамейке запасных? Конечно, я предпочитаю все матчи начинать в основе, но пока я нахожусь на пути к своей лучшей форме.

Удаление? Имея желтую карточку, я не хотел заработать вторую. Мне были непонятны действия Верратти в моменте, когда нас с ним удалили. Эта ситуация раздражает меня, тем более что я не знаю, видел ли на самом деле судья, что произошло. Я был очень удивлен его поведением.