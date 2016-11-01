Оливье Жиру: "Хорошая форма Алексиса Санчеса меня не расстраивает"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лудогорца" заявил, что с нетерпением ждет возвращения на поле. Форвард продолжает набирать форму после травмы.

– Я не был готов физически после Euro-2016 и проблем со здоровьем, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жиру. – Я доволен, что могу вернуться на поле. Не могу сказать, что хорошая форма Алексиса Санчеса меня расстраивает. Рад за него. Надеюсь, что мы финишируем на первом месте в группе. С нетерпением жду выхода на поле. Буду рад помочь команде.