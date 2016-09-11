16:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Оливье Жиру: "Если Кавани будет в ударе, "Арсеналу" может не поздоровиться"

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Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру считает "ПСЖ" фаворитом в группе "канониров" в Лиге чемпионов. Командам предстоит встреча на "Парк де Пренс" в первом туре группового турнира.

– "ПСЖ" – фаворит нашей группы, – цитирует Le Figaro Жиру. – К матчу с нами команда будет хорошо готова. Нужно заставить "ПСЖ" играть в непривычных для него условиях. В любом случае противостояние будет жестким. Кавани способен на многое. Он умеет забивать голы из разных положений. Если он будет в ударе, нам может не поздоровиться.

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