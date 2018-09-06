Ольга Смородская: "Локомотив" обязан выйти из группы"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" поделилась мнением о старте команды в чемпионате России. После шести туров железнодорожники с 8 очками занимают 8-е место в турнирной таблице, отставание от идущего первым "Зенита" – 8 очков.

– Что происходит с "Локо". Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

– Нет. Однозначно рано делать такие выводы. Просто "Локомотив" медленно и тяжело входит в сезон. Считаю, это проблема временная. Все еще должно наладиться. Состав хороший, так что пока не стоит волноваться – будем делать это позже.

– Как вам итоги жеребьевки Лиги чемпионов? "Локомотив" обязан выйти из такой группы?

– Ну конечно! Ну о чем тут говорить? У меня нет никаких сомнений на этот счет. Со жребием повезло. Если сейчас не выходить, то когда?!

– Кто главный фаворит чемпионата России? Не раз приходилось слышать, что есть "Зенит" и все остальные.

– У меня почему-то такое предчувствие, что в этом сезоне чемпионами станут именно питерцы. Мне кажется, такие ощущения сейчас не только у меня. Ну что ж, "Спартак" был, "Локомотив" был, пора и "Зениту".

– А на что будет претендовать "Локо"? Реально ли вновь попасть в Лигу чемпионов напрямую?

– Как уже сказала, "Локо" медленно входит в сезон и давать прогнозы рано. Но в пятерке-то клуб попадет. (Виталий Айрапетов)

"Локомотив" в группе D Лиги чемпионов сыграет с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем". В первом туре железнодорожники на выезде 18 сентября сыграют с турецким клубом.

Полная версия интервью Ольги Смородской