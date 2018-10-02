21:55 | Футбол — Лига чемпионов

Ольга Голодец: "Столько народу... Я думаю, ЦСКА и "Реал" покажут красивый футбол"

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Вице-премьер Правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец поделилась ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал". Игра начнется в 22.00 по московскому времени в "Лужниках".

- Какие у вас ожидания от матча?

- Я думаю, это будет красивый футбол, - сказала "СЭ" Голодец. - Столько народу... Уже 22 часа, но мне кажется, все болельщики не поленились и пришли поболеть за команду.

- Ваши симпатии на чьей стороне?

- А вы как думаете? (смеется)

- Хотели бы, чтобы повторили исход матча Россия - Испания?

- Так хочется. Спорт - это часто везение, удача. (Андрей Михайлов, Ярослав Сусов)

ЦСКА - Реал

 

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