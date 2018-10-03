Ольга Голодец: "Победа ЦСКА над "Реалом" продемонстрировала новое качество российского футбола"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что победа ЦСКА над мадридским "Реалом" в матче Лиги чемпионов продемонстрировала новое качество российского футбола.

Армейцы в матче второго тура группового этапа турнира обыграли на своем поле мадридский реал со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

- Команда в обновлённом составе продемонстрировала невероятную волю к победе. Особую роль сыграли болельщики, которых было на стадионе более 70 тыс. Матч продемонстрировал новое качество российского футбола и новый уровень культуры поддержки команды со стороны зрителей. Поздравляем ЦСКА, - сказала Голодец после окончания матча.