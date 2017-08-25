Олег Романцев: "Спартаку" повезло, он попал в группу надежды"

Многократный чемпион России и участник Лиги чемпионов Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что "Спартаку" в определенной степени повезло с жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. В соперники красно-белым достались "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор"​.

– Как вам кажется, "Спартаку" повезло с группой?

– Если учесть, что не попались те же "Реал" с "Баварией" или "ПСЖ", то можно считать и так. Разумеется, "Севилья" – не подарок. Вы же знаете, что под руководством уволенного из "Спартака" Эмери она трижды выигрывала Лигу Европы, А то, что в прошлом сезоне была четвертой, ни о чем не говорит – в топовом чемпионате Испании это вполне достойное место. Кстати, об этом клубе могут кое-что рассказать поигравшие в нем Дасаев с Кержаковым. Команда с характером и веселой игрой.

- Как бы в двух словах охарактеризовали будущее "Спартака" в турнире?

​– Он попал в группу надежды. (Александр ЛЬВОВ)

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