Олег Романцев: "Переход на систему "осень – весна" - палка о двух концах, когда речь идет о еврокубках"

Многократный чемпион России и участник Лиги чемпионов Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что в свое время любил начинать выступления в еврокубках с домашних матчей. В четверг прошла жеребьевка группового туринра Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники "Спартаку" достались "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор"​.

– Для вас имело значение, где начинать групповой турнир – дома или на выезде?

– По большому счету нет. Хотя я предпочитал, чтобы стартовый матч был гостевым. В этом случае противник обычно выбирает атакующий вариант, не закрывается, а это шанс определить его возможности, сильные и слабые места. Что в ответной встрече можно использовать. А это уже, пусть небольшой, но плюс.

– Вы среди тех, кто считает, что переход на систему "осень – весна" помогает нашим командам успешнее выступать в еврокубках?

– Тут палка о двух концах. "Спартаку" всегда было сложно в последнем месяце года готовиться к матчу Лиги чемпионов. В это время остальные клубы уже находились в отпуске. И поддерживать оптимальную форму было сложно. Сейчас же эта игра выпадает на пятое-шестое декабря, когда российский чемпионат будет продолжаться. А значит, "Спартаку" и ЦСКА, встречей которых завершится первая половина сезона, придется сражаться на два фронта. Что тоже непросто. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева