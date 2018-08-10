Олег Романцев о поражении "Спартака": "О трагедии пока давайте не говорить"

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что у московской команды после поражения от ПАОК (2:3) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов есть неплохой задел в виде двух голов на выезде, поэтому говорить о трагедии рано. Он также добавил, что красно-белые должны пройти ПАОК. Ответная игра состоится в Москве во вторник, 14 августа.

– Какое впечатление оставила игра?

– Признаюсь, неоднозначное. Моментами просто диву давался тому, какие просчеты допускали обе команды. Прямо как у Шекспира – какая-то комедия ошибок получилась.

– Для кого-то комедия, а для кого-то…

– Ну о трагедии пока давайте не говорить – впереди домашняя встреча. Да и пара выездных голов – неплохое подспорье для решения задачи.

– Голы на чужом поле в таких матчах, конечно, в цене. Но не сложилось ли впечатления, что в данном случае со "Спартаком" они сыграли злую шутку?

– Очень на это похоже. До того, как забил Промес, оборона ПАОК позволяла спартаковцам делать на своей половине все что угодно. Вспомните, как до этого беспрепятственно Ивелин Попов расстреливал ворота Пасхалакиса. Возможно, это и расслабило наших ребят. Хотя преимущество в счете и игре, напротив, должно было заставить их стать еще собранней. (Александр ЛЬВОВ)

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