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04:05 | Футбол — Лига чемпионов

Олег Романцев: "Не верьте тем, кто говорит, что хочет играть в группе с "Реалом" и "Баварией"

Многократный чемпион России и участник Лиги чемпионов Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что некоторые тренеры лукавят, когда говорят, что хотят играть в группах еврокубков с топ-клубами. В четверг прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники "Спартаку" достались "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор"​.

– Будучи тренером, вам было все равно, кого выберет жребий Лиги чемпионов, или заранее пытались представить, какие соперники выпадут "Спартаку"?

– Не верьте тем, кто говорит, что им интереснее встречаться с "Реалом" и "Баварией", поскольку они сильные противники, у которых можно многому научиться. Так-то оно так, но, вполне понятно, что на начальном этапе хочется встретиться с тем, кто тебе по зубам. Я старался получить информацию обо всех. Хотя в Лиге чемпионов всегда встречаются клубы-сюрпризы. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Романцева

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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