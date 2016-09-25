Олег Корнаухов: "Тоттенхэм" после поражения от "Монако" будет играть с ЦСКА агрессивно"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов, работающий ныне тренером в армейской футбольной школе, в интервью "СЭ" отметил, что москвичам придется непросто в игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Он подчеркнул, что состав "шпор" позволяет им легко перенести любые потери из-за травм.

– Во вторник ЦСКА ждет "Тоттенхэм". Видели его в деле?

– Да, английскую премьер-лигу смотрю регулярно. "Тоттенхэм" – типичная британская команда, которая 90 минут проводит очень интенсивно, в высочайшем темпе. В этом главная проблема наших клубов – мы не привыкли в чемпионате России к таким скоростям.

– Травма Кейна на руку ЦСКА?

– Еще Дайер, скорее всего, не успеет восстановиться. Но в "Тоттенхэме" найдут, кем их заменить, хороших футболистов там на два состава. Легко ЦСКА не будет точно. К тому же под вопросом участие в матче Дзагоева. Да и англичане после неожиданного поражения дома в первом туре от "Монако" наверняка будут играть агрессивно, не отсиживаясь в обороне. (Александр КРУЖКОВ)