Олег Корнаухов: "Оборона у "Спартака" по-прежнему не отличается надежностью"

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов в интервью "СЭ" оценил шансы "Спартака" на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– А "Спартак" выйдет из группы?

– У него задача гораздо сложнее. Если в победе дома над "Марибором" сомнений практически нет, то обыграть на выезде "Ливерпуль" очень трудно. Ничья же на "Энфилде", скорее всего, не спасет.

– "Спартак" выглядит лучше, чем на старте сезона?

– Чуть стабильнее. Но оборона по-прежнему не отличается надежностью. Периодически дает сбои и атака, хотя по именам она невероятно сильна. По меркам российского чемпионата, конечно.

– Пашалич и Педро Роша команду не усилили?

– Скажу так – пока не видно, за счет чего они могут выиграть конкуренцию у других игроков. (Александр КРУЖКОВ)