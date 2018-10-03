Олег Корнаухов – о матче ЦСКА – "Реал": "Судья мог обойтись одной желтой карточкой Акинфееву"

Бывший защитник армейцев Олег Корнаухов в интервью "СЭ" подвел итоги победы красно-синих над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

– Впечатления от вчерашней игры самые положительные. Не зря ее перенесли в "Лужники" – более 70 тысяч болельщиков увидели победу ЦСКА над клубом, который стал лучшим в трех подряд предыдущих Лигах чемпионов, – говорит Корнаухов. – "Реал" – гранд даже без Рамоса, Бэйла и других основных футболистов, которые пропустили выезд в Москву. У "Королевского клуба" есть молодые, но уже очень одаренные люди, например, Асенсио. Рад, что юная команда армейцев, которая еще только строится, так порадовала фанатов.

– "Реал" недооценил ЦСКА?

– Не думаю. Лопетеги тоже выстраивает новый коллектив, пока не все получается. Да, в индивидуальных действиях мадридцы сильнее, но сыгранности еще не видно. ЦСКА выдержал давление испанцев и заслуженно победил.

– Получается, Гончаренко все делает быстрее Лопетеги?

– Да, но все равно ребята у него собраны молодые, им свойственна нестабильность. Болельщикам необходимо запастись терпением, даже несмотря на хорошие результаты, и ждать весны. На мой взгляд, именно тогда мы ЦСКА станет таким, каким его хочет видеть Гончаренко.

– Некоторые фанаты армейцев выступили против проведения матчей Лиги чемпионов в "Лужниках". Согласны?

– У команды есть свой дом, понятно, что хочется всегда приходить именно туда. Тем не менее, приезд "Реала" – неординарное событие, да и "Лужники" вчера вместили в два раза больше зрителей, чем могла бы "ВЭБ Арена". Это ведь единичный случай, который пошел во благо клубу, получившему хорошую прибыль.

– Поняли, что произошло в концовке, когда удалили Акинфеева?

– Арбитру, очевидно, не понравилось, как Игорь с ним разговаривал. Румын Хацеган, увидев несогласие Акинфеева с первой желтой карточкой, сразу же показал ему вторую. На мой взгляд, судья погорячился, принимая это решение. Да, вратарь армейцев очень эмоционально себя повел, но в данной ситуации можно было бы обойтись и одним предупреждением. (Иван Торопцев)