Олег Блохин: "У "Ливерпуля" не нашлось достойной замены Салаху"

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной СССР, экс-тренер ФК "Москва", "Динамо" (Киев) и сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" 1975 Олег Блохин поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" (3:1).

- Я смотрел игру на стадионе, мне финал понравился, - цитирует специалиста ua-football.com. – Очень хорошая атмосфера, да и матч получился интересным. Как и в большинстве финальных матчей в первом тайме команды действовали осторожно. В первой половине игры "Ливерпуль" выглядел предпочтительней, владел инициативой. На мой взгляд, травма Салаха оказала серьезное влияние на действия английской команды. После того, как лидер "Ливерпуля" покинул поле, создалось впечатление, что команда играла уже не столь уверенно, как в начале матча. Затем еще и эта непонятная вратарская ошибка, которая привела к первому голу в ворота "Ливерпуля". Не было ничего опасного у ворот, Кариус сам придумал этот гол "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов – это большое достижение. С низким кадровым потенциалом в финал не пробиться, но конечно, скамейка английского клуба явно уступает резерву, который имеется в распоряжении Зинедина Зидана. После того, как Салах получил травму ему просто не нашлось достойной замены для такого уровня. Потеря Салаха была ключевым моментом в матче.