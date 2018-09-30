14:51 | Футбол — Лига чемпионов

Около тысячи болельщиков поддержат "Шальке" в матче против "Локомотива"

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Около тысячи болельщиков поддержат "Шальке" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом".

Матч пройдет в среду (начало – в 19.55 по московскому времени). Встреча состоится на стадионе "РЖД-Арена", который вмещает 27 302 зрителя.

"В гостевом матче против "Локомотива" в Лиге чемпионов "Шальке" поддержит около тысячи болельщиков. Всего выделенная квота составляет 1300 билетов", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы немецкого клуба.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5620420

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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