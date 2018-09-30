Около тысячи болельщиков поддержат "Шальке" в матче против "Локомотива"

Около тысячи болельщиков поддержат "Шальке" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом".

Матч пройдет в среду (начало – в 19.55 по московскому времени). Встреча состоится на стадионе "РЖД-Арена", который вмещает 27 302 зрителя.

"В гостевом матче против "Локомотива" в Лиге чемпионов "Шальке" поддержит около тысячи болельщиков. Всего выделенная квота составляет 1300 билетов", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы немецкого клуба.