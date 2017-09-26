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14:38 | Футбол — Лига чемпионов

Около 5,5 тысячи правоохранителей обеспечат безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве


Безопасность на матчах группового турнира Лиги чемпионов "Спартак""Ливерпуль" и ЦСКА"Манчестер Юнайтед" обеспечат около 5,5 тысячи правоохранителей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Делегации английских клубов от гостиницы до стадиона будут сопровождать сотрудники Росгвардии и ГИБДД.

Сообщается, что также будут привлечены кинологи – 25 человек, которые заранее обследуют стадионы и прилегающую территорию. По предварительным данным, матчи планирует посетить около 70 тысяч человек.

Матч между "Спартаком" и "Ливерпулем" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" встретятся завтра, 27 сентября, начало матча – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170926/1126304293.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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