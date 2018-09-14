Официально: ЦСКА проведет матчи Лиги чемпионов в "Лужниках"

Домашние матчи ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов пройдут в "Лужниках", информирует пресс-служба армейцев.

Клуб получил соответствующее разрешение от УЕФА в пятницу, 14 сентября. Также сообщается о том, что билетная программа на матчи будет опубликована в ближайшие дни.

ЦСКА проведет в "Лужниках" три встречи группового этапа ЛЧ - с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" из Пльзени (27 ноября). (Илья Андреев)