Официально: ЦСКА проведет матчи Лиги чемпионов в "Лужниках"

Домашние матчи ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов пройдут в "Лужниках", информирует пресс-служба армейцев.
Клуб получил соответствующее разрешение от УЕФА в пятницу, 14 сентября. Также сообщается о том, что билетная программа на матчи будет опубликована в ближайшие дни.
ЦСКА проведет в "Лужниках" три встречи группового этапа ЛЧ - с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" из Пльзени (27 ноября). (Илья Андреев)
Кто не успел побывать в новых Лужниках во время #ЧМ2018, тот не опоздал! ☺– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 14 сентября 2018 г.
Теперь официально: домашние матчи #ЦСКА в Лиге чемпионов-2018/19 пройдут на стадионе, который два месяца назад принял финал мундиаля!https://t.co/wALf22bNiX pic.twitter.com/ck09iABqIQ