Одному из болельщиков ЦСКА стало плохо на матче с "Ромой" из-за последствий ножевого ранения

Болельщик ЦСКА Иван рассказал, как одному из фанатов команды стало плохо на стадионе во время матча Лиги чемпионов против "Ромы" (0:3). Он ранее получил ножевое ранение при стычке с болельщиками "Ромы", отказался от медицинской помощи и пошел на игру.

- При мне прямо с сектора врачи утащили на носилках одного парня. Он был, так сказать, навеселе, - рассказал Иван. - Видимо, участвовал в стычке и не заметил, что получил ножевое ранение в бок. Как я видел, кровь шла уже довольно интенсивно. В какой-то момент ему стало плохо, он упал.

Прибежали врачи, начали вокруг него суетиться. Этот - отгонять медиков. Мол, я останусь на трибуне, матч досмотрю. Кричал, что у него в шесть часов утра рейс. Но друзья его уговорили ехать в больницу...

Фанат ЦСКА: "Итальянские фанаты были вооружены ножами. Асфальт был залит кровью"