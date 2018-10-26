Одна из пострадавших в римском метро отправилась лечиться в Россию

Одна из пострадавших в римском метро отправилась домой к родным в Россию, информирует пресс-служба российского посольства в Италии. Как отмечается, женщина находится в карете скорой помощи.

- Надеемся на ее скорейшее выздоровление, - отмечается в сообщении.

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.

В результате ЧП около 20 россиян получили травмы разной степени тяжести, 16 из них были госпитализированы, трое до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии.