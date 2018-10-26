Одна из пострадавших в римском метро отправилась лечиться в Россию

Одна из пострадавших в римском метро отправилась домой к родным в Россию, информирует пресс-служба российского посольства в Италии. Как отмечается, женщина находится в карете скорой помощи.
- Надеемся на ее скорейшее выздоровление, - отмечается в сообщении.
Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.
В результате ЧП около 20 россиян получили травмы разной степени тяжести, 16 из них были госпитализированы, трое до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Одна из пострадавших в римском метро отправилась домой к родным в Россию. К сожалению, в карете скорой помощи, но надеемся на ее скорейшее выздоровление! pic.twitter.com/95aQnrH196– RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 26 октября 2018 г.