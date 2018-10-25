Одемвингие объяснил, почему "Локомотив" трижды проиграл в Лиге чемпионов

Бывший форвард "Локомотива" Питер Одемвингие ответил на вопрос, почему железнодорожники не набрали ни одного очка в трех стартовых играх группового турнира Лиги чемпионов (разница забитых и пропущенных мячей - 1:7).

- Понятно, что "Локомотив" - это сильная команда с большим потенциалом. Но Лига чемпионов - это более высокий уровень, когда команде чего-то не хватает, это заметно, - цитирует ТАСС Одемвингие. - Команду перед турниром пополнил ряд новичков (Федор Смолов, Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хеведес, Рифат Жемалетдинов, Брайн Идову, - Прим. ТАСС), но время покажет, что они могут предложить клубу и команде.

Возможно, клубу мешает то, что иногда нужна передышка в эмоциональном плане после таких сезонов, когда выплескивается много эмоций в команде и клубе.

Следующий матч "Локомотив" проведет на выезде 6 ноября против "Порту".