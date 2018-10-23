Очевидец инцидента в римском метро: "Пострадавшие ждали помощи более 15 минут"

Очевидец событий на станции метро Repubblica в Риме рассказал о том, сколько пришлось ждать помощи пострадавшим. Ранее сообщалось, что из-за остановки эскалатора пострадали около 30 человек, не менее пяти из которых - серьезно. Большинство из них - граждане России. Они ехали на матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА.

-Мы сделали все, что могли с нашей стороны, оказали первую медицинскую помощь, но люди в итоге 10-12 минут лежали без внимания персонала, - цитируют очевидца "РИА Новости". - Мы поднялись наверх и увидели несколько человек, получивших легкие раны. Сотрудники метро ничего не делали, мы им говорили, что внизу люди в крови, а они нам: "Мы знаем, мы знаем". И тут прибежали полицейские с дубинками, не разобравшись в ситуации, начали орать на итальянском и применять силу по отношению к болельщикам, которые не пострадали. Я хотел объяснить, что людям внизу нужна помощь, мне велели замолчать. Спустя еще две-пять минут появились врачи скорой, которые начали спускаться вниз.

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