17:31 | Футбол — Лига чемпионов

"Очень жаль, мы разочарованы". Капитан "Ливерпуля" - о болельщиках, которые не попали в Киев

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Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ответил на вопросы журналистов накануне финала Лиги чемпионов в Киеве. Он отметил, что разочарован ситуаций с болельщиками "красных", передает из Киева спецкор "СЭ". 
 
- Что думаете о ситуации с тысячей болельщиков, которые не смогли попасть в Киев из-за отмены нескольких рейсов? (туристическая компания не смогла договориться с аэропортом "Борисполь" - прим. "СЭ")

- Какие тут могут быть эмоции - разочарование, конечно. Очень жаль, что не все, кто хотел, приедут. Уверен, что у нас все равно будет поддержка. Но тем, кто попал в такую историю, сочувствуем.  

-Тем не менее, клуб делает все возможное, чтобы помочь людям, – вступил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

- В Киеве явно больше болельщиков "Ливерпуля", не так ли? 

- Думаю, что и у "Реала" тоже немало фанатов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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umfavelov

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