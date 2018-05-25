"Очень жаль, мы разочарованы". Капитан "Ливерпуля" - о болельщиках, которые не попали в Киев

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ответил на вопросы журналистов накануне финала Лиги чемпионов в Киеве. Он отметил, что разочарован ситуаций с болельщиками "красных", передает из Киева спецкор "СЭ".
- Что думаете о ситуации с тысячей болельщиков, которые не смогли попасть в Киев из-за отмены нескольких рейсов? (туристическая компания не смогла договориться с аэропортом "Борисполь" - прим. "СЭ")
- Какие тут могут быть эмоции - разочарование, конечно. Очень жаль, что не все, кто хотел, приедут. Уверен, что у нас все равно будет поддержка. Но тем, кто попал в такую историю, сочувствуем.
-Тем не менее, клуб делает все возможное, чтобы помочь людям, – вступил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
- В Киеве явно больше болельщиков "Ливерпуля", не так ли?
- Думаю, что и у "Реала" тоже немало фанатов.
umfavelov
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
18:01