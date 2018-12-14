Обляков рассказал, что игроки "Реала" очень быстро ушли с поля после матча с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков​ после победного матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" рассказал, что футболисты королевского клуба настолько быстро ушли с поля после игры, что никто из армейцев не успел к ним подойти. Он также добавил, футболками поменяться все же удалось, но только уже в раздевалке.

– Говорят, после первой игры с ЦСКА в Москве (1:0) игроки "Реала" так расстроились, что даже не стали меняться футболками. Как они повели себя после домашнего поражения?

– В этот раз они тоже были очень расстроены. Настолько быстро ушли с поля, что практически никто из нашей команды даже не успел к ним подойти. Футболками поменяться все же удалось, но только уже в раздевалке, - рассказал Обляков в интервью "Известиям".

– Вылет из еврокубков может положительно сказаться на выступлениях команды в чемпионате России?

– Теперь РПЛ – это единственный турнир, в котором мы выступаем. Безусловно, сконцентрируемся на нем на все 100%. Правда, не думаю, что попадание в Лигу Европы отрицательно сказалось бы на наших выступлениях в чемпионате России. ЦСКА всегда ставит перед собой самые высокие цели и стремится к их достижению.

– Многие российские футболисты любят участвовать в весенней стадии еврокубков, из-за того что зимние сборы становятся короче...



– Конечно, всегда хочется больше и чаще играть, скорее приступать к работе после зимней паузы. Но мы прекрасно понимаем, что сборы – это очень важная часть подготовки, где мы можем заложить необходимый фундамент, наработать определенную базу перед решающим отрезком в весенней части сезона.

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