Обляков назвал причину поражения ЦСКА в матче с "Викторией"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2) заявил, что его команда перестала играть в футбол после забитого гола.

- Почему проиграли? Не забили свои моменты, - сказал Обляков в эфире канала "Матч Премьер". - Надо просто забивать свои моменты. Мы играли не очень хорошо и в первом тайме. Не надо было переставать играть в футбол после забитого гола. С настроем проблем не было. Это Лига чемпионов: здесь неважно, против кого играть: "Рома", "Реал" или "Виктория".