22:56 | Футбол — Лига чемпионов

Обляков назвал причину поражения ЦСКА в матче с "Викторией"

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2) заявил, что его команда перестала играть в футбол после забитого гола.

- Почему проиграли? Не забили свои моменты, - сказал Обляков в эфире канала "Матч Премьер". - Надо просто забивать свои моменты. Мы играли не очень хорошо и в первом тайме. Не надо было переставать играть в футбол после забитого гола. С настроем проблем не было. Это Лига чемпионов: здесь неважно, против кого играть: "Рома", "Реал" или "Виктория". 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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