Обидчик "Спартака" - в команде недели Лиги чемпионов

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега, ставший автором победного гола в ворота "Спартака" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, вошел в символическую команду турнира по итогам недели, сообщает официальный сайт УЕФА. Также в команду вошли выступающие за "Шахтер" Факундо Феррейра и Марлос.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Алиссон ("Рома") - Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Морено ("Ливерпуль"), Кюрзава ("ПСЖ"), Блинд ("Манчестер Юнайтед") - Марлос ("Шахтер"), Алли ("Тоттенхэм"), Банега ("Севилья") - Феррейра ("Шахтер"), Неймар ("ПСЖ") и Эль-Шаарави ("Рома").
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Рома
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Шахтер Дн
- Севилья
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Лига чемпионов
- Стефан Эль-Шаарави
- Дэйли Блинд
- Деле Алли
- Алиссон
- Эктор Морено
- Эвер Банега