Обидчик "Спартака" - в команде недели Лиги чемпионов

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега, ставший автором победного гола в ворота "Спартака" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, вошел в символическую команду турнира по итогам недели, сообщает официальный сайт УЕФА. Также в команду вошли выступающие за "Шахтер" Факундо Феррейра и Марлос.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Алиссон ("Рома") - Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Морено ("Ливерпуль"), Кюрзава ("ПСЖ"), Блинд ("Манчестер Юнайтед") - Марлос ("Шахтер"), Алли ("Тоттенхэм"), Банега ("Севилья") - Феррейра ("Шахтер"), Неймар ("ПСЖ") и Эль-Шаарави ("Рома").