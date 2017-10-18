23:31 | Футбол — Лига чемпионов

Оберлен удвоил преимущество "Базеля" в матче против ЦСКА

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Нападающий "Базеля" Димитри Оберлен на 90-й минуте забил второй гол своей команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 2:0. Форвард реализовал выход 1 на 1.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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МиГ66

За полчаса игры он мог и удвоить, и утроить, и учетверить и т д.

23:48

Odissevs

Конкретный позор.

23:43