Оберлен удвоил преимущество "Базеля" в матче против ЦСКА

Нападающий "Базеля" Димитри Оберлен на 90-й минуте забил второй гол своей команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 2:0. Форвард реализовал выход 1 на 1.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"