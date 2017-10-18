Оберлен удвоил преимущество "Базеля" в матче против ЦСКА

Нападающий "Базеля" Димитри Оберлен на 90-й минуте забил второй гол своей команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА - 2:0. Форвард реализовал выход 1 на 1.
Трансляция матча ЦСКА - "Базель"
GIF-Г⚽⚽Л! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:2 90' Димитри Оберлин Dimitri Oberlin pic.twitter.com/ho09o1F9sE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 октября 2017 г.
МиГ66
За полчаса игры он мог и удвоить, и утроить, и учетверить и т д.
23:48
Odissevs
Конкретный позор.
23:43