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Обамеянг - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. За него проголосовал 31 процент посетителей на официальном сайте УЕФА, где и проходил опрос. Обамеянг оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" (4:0).

Второе место занял полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста (26 процентов голосов). На третьем месте расположился защитник "Реала" Серхио Рамос, который во встрече с "Наполи" (3:1) забил гол. Также после его удара головой был забит еще один мяч, однако позже из-за рикошета он был записан как автогол.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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