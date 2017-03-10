01:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нужны шесть клубов в еврокубках? Болейте за "Юве"!

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"Ростов" добавил еще одно очко в общую копилку. Россия в таблице коэффициентов УЕФА остается шестой, набрав 50,532 балла. У преследующей нас Португалии 49,332 балла. И единственная (после вылета "Бенфики") продолжающая борьбу команда – "Порту", в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступивший "Ювентусу" 0:2.

Теоретически португальцы еще могут догнать и перегнать наши клубы: выиграй "Порту" все свои еврокубковые матчи и дойди он до финала, с учетом бонусов может набрать до 15 очков и добавить 2,5 балла к коэффициенту страны. Понятно, что вероятность такого исхода мала. Скорее всего, 14 марта в Турине команда бывшего вратаря московского "Динамо" Нуну попрощается с Лигой чемпионов.

Тогда мы уже де-юре станем шестыми и получим право заявить в еврокубки в сезоне-2018/19 не пять, а шесть команд. При этом две из них (чемпион и серебряный призер-2017/18) отправятся напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а еще одна – в 3-й отборочный раунд. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Dolphin75

Вот когда колхоз научится правильно писать слово "бестОлочь", тогда и право голоса заимеет)

02:25

makskuznetsov87

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

02:19

igorvasilevich

Да у нас позорные московские команды все время все портят. И приходится за Московских бесталычей отдуваться другим городам. Нужно Московским клубам запретить играть в еврокубках.

02:13

Излучение Промкооперации и Пищев

Главное, чтоб один небезызвестный клуб из Тушина пореже попадал в еврокубки, тогда можно надолго в шестерке задержаться...

01:36

Kirillyurrich

что за него болеть он и так пройдет

01:27

Алый Дракон

Я и так за "Юве" болею )...

01:22

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

тут и с двумя-то в ЛЧ позорище. а с тремя вообще караул будет...

01:21

Michaell

По мне так пусть играют 6 команд. Чем больше тем лучше, больше футбола по телику. Если так будем играиь, как южане, то интереснее и не стыдно будет наблюдать.

01:16

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