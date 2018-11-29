Нурмагомедов угадал счет матча "ПСЖ" - "Ливерпуль"

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Ливерпуль"​ сделал свой прогноз. Пресс-служба парижан в Твиттере опубликовала интервью с россиянином, записанное перед игрой.

- Большое спасибо за то, что пригласили меня на матч, это мой первый визит в Париж, - отметил Нурмагомедов. - Я с нетерпением жду матча, который, как я знаю, очень важен для "ПСЖ". "Ливерпуль" - большой клуб, поэтому это будет очень хороший матч.

- Вы большой фанат футбола?

- Да, честно говоря, я думаю, что я знаю все о футболе за последние 20 лет. Я знаю все истории футбола. Если говорить о победе сборной Франции на чемпионате мира в 1998 году, я знаю всех игроков.

- Ваш прогноз на матч?

- Мой прогноз: "ПСЖ" выиграет у "Ливерпуля" со счетом 2:1.