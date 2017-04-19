Нурмагомедов и Роналду обменялись любезностями

Россиянин Хабиб Нурмагомедов, выступающий в MMA, отметил игру мадридского "Реала" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" (4:2). Боец особо отметил игру Криштиану Роналду, Серхио Рамоса, Марсело, а также упомянул главного тренера Зинедина Зидана.

"Я с детства слежу за футболом и болею за "Реал". Не хочу затрагивать чьи-то чувства, но эта команда лучшая в мире, с лучшим бомбардиром, с лучшим капитаном, с лучшим защитником и с лучшим тренером, и немаловажный факт – с лучшими болельщиками", – поделился своими впечатлениями Нурмагомедов в своем "Инстаграмме".

Роналду не оставил без внимания данную публикацию и назвал Нурмагомедова "братом". Напомним, "Реал" обыграл "Баварию" со счетом 4:2 (6:3 по итогам двух игр) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.