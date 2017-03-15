01:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Нуну Эшпириту Санту: "В равных составах "Ювентус" не создавал нам трудностей"

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Главный тренер "Порту" Нуну Эшпириту Санту после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:2) выразил сожаление по поводу результата. Специалист посетовал на удаления в обеих встречах, но отдал должное итальянской команде.

– Удаления, однозначно, повлияли на результат, – приводит Tmw слова Эшпириту Санту. – Сегодня мы показали хороший футбол и здорово защищались. В равных составах "Ювентус" не создал нам трудностей. Кто знает, как бы все завершилось, если бы не было красной карточки. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Туринцы – одни из главных претендентов на победу в турнире.

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