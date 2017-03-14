Нуну Эшпириту Санту: "Порту" приехал в Турин бороться с "Ювентусом"

Главный тренер "Порту" Нуну Эшпириту Санту заявил, что его команда приехала в Турин для того, чтобы побороться с "Ювентусом" за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Поединок состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. Первый матч выиграли туринцы со счетом 2:0.

- У нас есть план, но я не буду о нем говорить, - цитирует пресс-служба УЕФА Санту. - Наш коллектив наделен невероятным командным духом, и мы хотим проявить его на поле. Мои игроки преисполнены решимости. Мы приехали бороться. Нас ждет долгий и упорный матч, в котором мы постараемся сыграть изобретательно и не терять концентрацию.

Мы подходим к этому матчу с сильнейшей мотивацией. Нам противостоит великая команда, которая очень давно не проигрывала дома. Наш состав позволяет нам выбирать. Все футболисты, кроме Алекса Теллеса, готовы выйти на поле, и каждый может решить исход этого матча.

Трансляция матча "Ювентус" - "Порту"